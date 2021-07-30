Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edildi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmazken, yerli ve milli uçaklarımız ise terör inlerini yerle bir ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini belirtti.

"40'A YAKIN HEDEF VURULDU.."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu."

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi ViDEO

