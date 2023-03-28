MSB'den Fransa'ya terör tepkisi: Parlamentonun saygınlığına gölge düşürüldü Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Fransa’nın PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanmasına tepki gösterildi.

ensonhaber.com

Fransa yeni bir skandal olayla gündeme geldi.

Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenledi.

Düzenlenen resepsiyona terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

Onur madalyası verildi

YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de “Onur Madalyası” verildi.

Fransa'ya tepkiler sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa'ya tepkiler devam ediyor.

MSB'den tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

"NATO’nun terörle mücadelesinin içini boşaltmaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: