MSB'den Fransa'ya terör tepkisi: Parlamentonun saygınlığına gölge düşürüldü

Fransa yeni bir skandal olayla gündeme geldi.
Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenledi.
Düzenlenen resepsiyona terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.
Onur madalyası verildi
YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de “Onur Madalyası” verildi.
Fransa'ya tepkiler sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa'ya tepkiler devam ediyor.
MSB'den tepki
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.
"NATO’nun terörle mücadelesinin içini boşaltmaktadır"
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür.
Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir.