- Haberler
- Gündem Haberleri
- MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.
- İHA
- 21.05.2021 - 16:36
- Güncelleme : 21.05.2021 - 16:39
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.
MSB, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
MSB’nin sosyal medya hesabından mağaran görüntülere paylaşılarak, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz VİDEO