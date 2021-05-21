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    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 16:39
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    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

    MSB, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen bir mağaranın içindeki mühimmatlarla birlikte kullanılmaz hale getirildiğini duyurdu.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    MSB’nin sosyal medya hesabından mağaran görüntülere paylaşılarak, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz VİDEO

    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz #1

    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz #2

    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz #3

    MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz #4

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