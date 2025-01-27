MSB, terörle mücadele operasyonlarından kareleri paylaştı

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Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen Mehmetçik, yalnızca teröristlerle değil zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

Karla kaplı sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o kareleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN TERÖRİSTLERLE MÜCADELEDEN TAVİZ YOK

Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zorluklara karşı her daim mücadele! Kahraman komandolarımız, zorlu hava şartlarına rağmen teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf kareleri, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte zorlu mücadeleden yansıyanlar...