AA

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda ilk olarak, kararlılıkla süren terörü kaynağında yok etme operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA 69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 221'e yükseldi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM HAKKINDA DA BİLGİ VERİLDİ

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum ve TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik de şu bilgileri paylaştı:

Suriye Ordusu’nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir.



Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler.



Ayrıca, TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak’ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP’leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir.



Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz.



Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.