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- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
- AA
- 25.08.2021 - 19:56
- Güncelleme : 25.08.2021 - 20:00
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...