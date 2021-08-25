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    MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı

    MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 20:00
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    Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

    Ayrıntılar gelecek...

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