Haberler

Gündem Haberleri

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri, İdlib'in ele alındığı toplantıda bir araya gelecek

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri, İdlib'in ele alındığı toplantıda bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki son durumu ele alacağı bir toplantıda bir araya geleceğini duyurdu. Türk ve Rus askeri heyetleri, MSB'de bir araya gelecek.