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- MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri, İdlib'in ele alındığı toplantıda bir araya gelecek
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri, İdlib'in ele alındığı toplantıda bir araya gelecek
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentindeki son durumu ele alacağı bir toplantıda bir araya geleceğini duyurdu. Türk ve Rus askeri heyetleri, MSB'de bir araya gelecek.
- AA
- 16.09.2020 - 09:54
- Güncelleme : 16.09.2020 - 09:54
Suriye'de devam eden karışıklıklarda sınırını ve bölgedeki etkin gücünü korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye, son durumları Rusya ile değerlendirecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İdlib'deki son gelişmeleri Rusya ile görüşeceği belirtildi.
TÜRK VE RUS ASKERİ HEYETİ ANKARA'DA BİR ARAYA GELİYOR
Ankara'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşecek olan görüşmede, Türk ve Rus askeri heyetleri bir araya gelecek.
SAHADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK
İdlib'deki son durumların ele alınacağının belirtildi açıklamada MSB, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." ifadelerini kullandı.