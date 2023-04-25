MSB, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün selamlama uçuşundan nefes kesen kareleri paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından bugün gerçekleştirilen selamlama uçuşuna ait kareler paylaşıldı.

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İstanbul semalarında bugün eşsiz görüntüler oluştu.

TEKNOFEST 2023 kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen uçuşlar bu yıl da yapıldı.

Akşam saatlerinde gösterişli bir selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Uçuşta, Airbus A400M Atlas, SOLOTÜRK, F-16 ve F-4E 2000 tipi uçaklar görev aldı.

Vatandaşlar da Üsküdar ve Ortaköy sahillerinde, uçuşa yoğun ilgi gösterdi.

MSB paylaştı

O anlara ait kareler ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

MSB, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın #TEKNOFEST2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar…

İşte nefes kesen o kareler...