MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

MSB, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında, Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında terör operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu şahısların yakalandığı duyuruldu.

16 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü mensubu 16 kişinin ele geçirildiği aktarıldı.

YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.”