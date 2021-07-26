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    MSB: Üç bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 12:01
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    MSB: Üç bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik'in terör ile mücadelesi, sınır içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

    Hain teröristler kahraman Türk askeri tarafından tek tek avlanıyor.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor." ifadesi yer aldı.

    MSB: Üç bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

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