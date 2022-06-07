MSB: Üç bölgede 8 terörist öldürüldü

MSB: Üç bölgede 8 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon bölgelerinde tespit edilen 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

8 terörist öldürüldü

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! " denildi.