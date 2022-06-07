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- MSB: Üç bölgede 8 terörist öldürüldü
MSB: Üç bölgede 8 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
- 07.06.2022 - 16:37
- Güncelleme : 07.06.2022 - 16:46
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon bölgelerinde tespit edilen 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
8 terörist öldürüldü
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! " denildi.