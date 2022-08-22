MSB: Ukrayna limanlarından 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm dünyada baş gösterem küresel gıda krizi, Türkiye'nin çabalarıyla çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen törenle imzalar atıldı ve tahıl koridoru konusunda anlaşıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından anlaşma kapsamında hemen hemen her gün tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıkmaya başladı.

Sevkiyatlar inceleniyor

Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi göreve başladı.

Bu kapsamda sevkiyatlar, merkezdeki görevliler tarafından incelenerek yola çıkıyor.

2 gemi yola çıktı

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bu sabah saatlerinde 2 geminin daha sevkiyat için hareket ettiği açıklandı.

"Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 2 gemi daha sevkiyat için hareket etti."