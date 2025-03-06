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Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık olağan basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Terörle mücadeleden Terörsüz Türkiye dönemine kadar birçok konuda önemli açıklamaların yapıldığı toplantıda sorular da yanıtlandı

Bakanlık kaynaklarına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TSK komutanlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sert eleştirilerine neden olan açıklamaları da soruldu.

"AYRI AYRI TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

Kuvvet Komutanları'nın dava açıp açmadığına dair sorular üzerine MSB kaynakları, şunları söyledi:

Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.

KOMUTANLARA TBMM KÜRSÜSÜNDEN TEHDİT

TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' nedeniyle ihraç edilen 5 teğmen konusu hakkında grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, TBMM'deki kürsüsünden komutanların isimlerini vererek "Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"HADDİNİ BİL, AYAĞINI DENK AL"

Özel'in bu tehdit içeren sözleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tehditler karşısında sert açıklamalarla Özel'i uyarmış ve tazminat davasının işaretini vermişti.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Özel sana Başkomutan olarak sesleniyorum, ayaklarını denk al.



Denk almazsan denk getirmesini biliriz.



Laf atma hakkı ve yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin! Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle yakışmaz.



Gereği neyse, ben de komuta kadememizi toplayacağım. Manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız.