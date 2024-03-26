MSB ve Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile iş birliği ve silah ticareti' iddialarına yanıt geldi! İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada İsrail ile askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliği dahil hiçbir faaliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı da haberlerin manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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İsrail'in Gazze'yi işgaline tüm dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor.

Küresel çapta olduğu gibi yurt içinde de şirketler, İsrail'e karşı pozisyon alıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği Ekim 2023'ten itibaren, ihracat ve ticaret hacmi tamamen kaldırıldı.

Ancak seçimlere kısa bir süre kala dezenformasyon ve algı üzerinden bazı iddialar dolaşıma sokuluyor.

İddialara yalanlama geldi

Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ilgili iddialara yalanlama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi iş birliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

"Hiçbir faaliyet bulunmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

"Haberler manipülasyon amaçlı"

Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığı"na ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayınlandığı belirtildi.

Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: