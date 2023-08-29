MSB: Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

ensonhaber.com

Askeri eğitim uçağı, Yalova'da acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçağın son durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Pilotlar hastanede

Uçakta iki pilotun bulunduğu ve iniş sonrasında Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Pilotların sağlık durumu iyi." denilerek şunlar aktarıldı:

T-41 uçağı acil iniş yaptı

Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı'na ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır.



Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır.