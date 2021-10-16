Hudut Kartalları sınırda 10 teröristi yakaladı

Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan teröristler, sınırdan geçerken yakalandı.

Sınırlar, Kahraman Türk askerine emanet.

Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

ÖRGÜT MENSUBU OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.

MSB DUYURDU

MSB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:



"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."