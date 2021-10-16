Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
566.678
3.65%
EXEN Coin
20.92
-0.85%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Hudut Kartalları sınırda 10 teröristi yakaladı

    Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan teröristler, sınırdan geçerken yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut Kartalları sınırda 10 teröristi yakaladı

    Sınırlar, Kahraman Türk askerine emanet.

    Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    ÖRGÜT MENSUBU OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ  mensubu olduğu belirtildi.

    MSB DUYURDU

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

    Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut Kartalları sınırda 10 teröristi yakaladı #1

    Hudut Kartalları sınırda 10 teröristi yakaladı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir