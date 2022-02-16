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    MSB: 10 kişi hudut birliklerince yakalandı

    Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Şahısların çoğunun terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 16:33
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    MSB: 10 kişi hudut birliklerince yakalandı

    Hudut birlikleri sınırda kuş uçurtmuyor...

    Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişiler tek tek yakalanmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Twitter paylaşımında, Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı.

    4'Ü FETÖ, İKİSİ PKK, DİĞER İKİSİ DE DEAŞ MENSUBU

    MSB, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleriyle duyurdu.

    MSB: 10 kişi hudut birliklerince yakalandı #1


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