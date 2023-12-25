MSB yetkilisi: Şehit sayısı saklanıyor demek kansızlıktır Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şehit sayısının eksik verildiği yada geç verildiğine dair haber ve iddiaların gerçek dışı ve vicdansızca olduğunu, bu sözleri sarf edenlerin terör örgütü ağzıyla konuştuğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 günde 12 askerimiz şehit oldu.



Saldırılar sonrasında kaçmaya çalışan teröristlere bölgede operasyon başlatılırken, hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şehit haberlerinin gelmesi sonrası sosyal medyada ve bazı tv kanallarında dile getirilen iddialara ilk kez cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilisine sorulan sorular

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, kendisine bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkililerin ifadelerine şu sözlerle yer verdi:



‘Şehit sayısı daha çok iddiası’ var. ‘Bu olay niye yaşandı?, Yer tespiti nasıl yapıldı?, Derme çatma çadır iddiaları, bundan sonra ne olacak?’ gibi soruları ben Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye sordum. Şehit sayısı daha çok iddiasını sordum ben Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkiliye.

"Geç açıklandı, erken açıklandı demek kansızlıktır"

Bu ülkenin şehit saklaması diye bir şey söz konusu değildir, olamaz. Bunu söyleyenler bölücü terör örgütünün ağızı ile konuşuyorlar. 6 değil diyorlar, 12 değil diyorlar. 26 diyen var, 16 diyen var. Herkesin ailesi yok mu? ‘Benim şehidime cenaze yapmayacak mısınız?’ demeyecekler mi? Geç açıklandı, erken açıklandı demek kansızlıktır. Çok erken açıkladı TSK. Daha şehidimizi Cuma’dan bugüne aldık. Erken bile açıkladık.

"Ailesine haber verilmeden açıklanmaz"

O gün ailelerin bir kısmı sosyal medyadan öğrendi çocuklarının şehit olduğunu. Tabii ki peyderpey açıklanacak. Ailesine haber verilmeden açıklanmaz. İlk öğrenen biziz. Biz bunu saklarsak elimize ne geçecek? Şehit bizim şehidimiz. Biz önce çatışmayı bitireceğiz. Sonra yaralılarımızı tahliye edeceğiz ondan sonra şehitlerimizi tahliye edeceğiz. Sonra hastanede tespitleri yapılacak. Sonra ailelerine ulaşılacak. Eşi varsa eşiyle ailesine aynı anda haber vermek zorundasınız. Önce ailesine sonra eşine olmaz. Aynı anda 2 ekip gidiyor. Bunlar zaman almıyor mu diyorsunuz? Anne ayrı, baba ayrı, eş başka yerde bazen. Bunlar zaman alan şeyler.

"Şehit haberini erken açıklamanın kime faydası var"

Ben şehidimi alamamışım bunların derdine bak. Soruyorum şehit haberini erken açıklamanın kime faydası var? Bir tek terör örgütüne faydası var. Ailesine haber vermeden açıklamanın tek faydası terör örgütüne. İlk taziyeyi yapan ben olayım diye yarış içine girmenin kime ne faydası var? Bu ülkede şehit saklamak diye bir şey söz konusu olamaz. Aileler isyan çıkarır. ‘Benim çocuğum nerede?’ demez mi? Böyle şey olur mu?

"Baskınlar farklı yerlerde oldu, farklı yerlerde şehit verdik"