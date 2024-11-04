MSB: Yunanistan düzensiz göçmenleri denize bıraktı

AA
Yunanistan düzensiz göçmenlere yönelik tutumu ile tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Yaşanan son olaya ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
2 CAN SALIYLA DENİZE BIRAKTILAR
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamanın devamında düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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