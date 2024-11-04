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MSB: Yunanistan düzensiz göçmenleri denize bıraktı

MSB: Yunanistan düzensiz göçmenleri denize bıraktı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Yunanistan sahil güvenliğinin Sisam Adası açıklarında denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kurtarıldığı duyuruldu.