MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir." dedi.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 göçmen, donarak acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Bununla birlikte Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları, yeniden gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalar paylaştı.

"GÖRÜNTÜLER 7'DEN 70'E HERKESİ ÜZMÜŞTÜR"

Bakanlık açıklamasında, "Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7’den 70’e herkesi derinden üzmüştür."

"HEM KARADA HEM DE DENİZDE İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE SON VERİLMELİDİR"

Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir."

"İNANIYORUZ Kİ YUNAN HALKI DA BU GÖRÜNTÜLERİ UTANÇLA, NEFRETLE KARŞILAMIŞTIR"

"İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB’nin de dikkatini çekmelidir."ifadelerini kullandı.







