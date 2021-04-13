MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele tüm alanlarda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile sınırı yasa dışı geçerek Yunanistan'a gitme girişiminde bulunan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, 5 kişiden 2'sinin FETÖ terör Örgütü mensubu olduğu vurgulandı.

MSB AÇIKLAMASI

"FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."