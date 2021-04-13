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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

    İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:40
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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele tüm alanlarda devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile sınırı yasa dışı geçerek Yunanistan'a gitme girişiminde bulunan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Yapılan paylaşımda, 5 kişiden 2'sinin FETÖ terör Örgütü mensubu olduğu vurgulandı.

    MSB AÇIKLAMASI

    "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    MSB: Yunanistan a geçmeye çalışan 2 si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı #1

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