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- MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
- AA
- 13.04.2021 - 13:32
- Güncelleme : 13.04.2021 - 13:40
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele tüm alanlarda devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile sınırı yasa dışı geçerek Yunanistan'a gitme girişiminde bulunan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan paylaşımda, 5 kişiden 2'sinin FETÖ terör Örgütü mensubu olduğu vurgulandı.
MSB AÇIKLAMASI
"FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."