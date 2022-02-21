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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:18
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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Hudut Kartalları, sınırdaki kaçak geçişleri önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan birinin PKK mensubu olduğu belirtildi.

    MSB AÇIKLAMASI

    MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    MSB: Yunanistan a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı #1

    MSB: Yunanistan a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı #2


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