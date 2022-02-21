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- MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 10:57
- Güncelleme : 21.02.2022 - 11:18
Hudut Kartalları, sınırdaki kaçak geçişleri önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan birinin PKK mensubu olduğu belirtildi.
MSB AÇIKLAMASI
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."