MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartalları, sınırdaki kaçak geçişleri önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan birinin PKK mensubu olduğu belirtildi.

MSB AÇIKLAMASI

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."