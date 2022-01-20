MSB: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor...

Yoğun denetimlerine aralıksız devam eden birlikler, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

KAÇMAYA ÇALIŞANLAR FETÖ ÜYESİ

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise yakalanan kişilerin tamamının ise FETÖ üyesi olduğu açıklandı.

MSB AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yas dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.