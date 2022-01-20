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    MSB: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

    MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:44
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    MSB: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

    Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor...

    Yoğun denetimlerine aralıksız devam eden birlikler, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

    KAÇMAYA ÇALIŞANLAR FETÖ ÜYESİ

    Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise yakalanan kişilerin tamamının ise FETÖ üyesi olduğu açıklandı.

    MSB AÇIKLAMASI

    Yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yas dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

    MSB: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı #1

    MSB: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı #2


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