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    MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı

    Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladıklarını duyuran MSB, şahıslardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK mensubu olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 12:11
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    MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı

    Terör örgütü mensuplarının ülkeden yasa dışı yollarla kaçma çabaları, güvenlik güçleri tarafından engellenmeye devam ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

    BAKANLIK AÇIKLADI

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

    MSB, Yunanistan a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı #1


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