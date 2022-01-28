MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladıklarını duyuran MSB, şahıslardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK mensubu olduğunu açıkladı.

Terör örgütü mensuplarının ülkeden yasa dışı yollarla kaçma çabaları, güvenlik güçleri tarafından engellenmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.