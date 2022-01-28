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- MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı
MSB, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristi yakaladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 9 kişiyi yakaladıklarını duyuran MSB, şahıslardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK mensubu olduğunu açıkladı.
- DHA
- 28.01.2022 - 12:00
- Güncelleme : 28.01.2022 - 12:11
Terör örgütü mensuplarının ülkeden yasa dışı yollarla kaçma çabaları, güvenlik güçleri tarafından engellenmeye devam ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
BAKANLIK AÇIKLADI
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.