MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, firari FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, FETÖ üyeliği nedeniyle haklarındaki soruşturma devam eden 6 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

6 KİŞİLİK GRUP TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi.

İHRAÇ EDİLMİŞ ASKER VE ESKİ HAKİM BULUNDU

Zanlılar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma bulunduğu, bunlardan birinin meslekten ihraç edilmiş jandarma astsubay, birinin ise eski hakim olduğu belirlendi.

ESKİ POLİS OLDUĞU SAPTANDI

Hudut kartalları, İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliği nedeniyle haklarında soruşturma devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerden birinin eski polis olduğu saptandı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİLER

Şüpheliler, adli işlemler için kolluk kuvvetlerine teslim edildi.