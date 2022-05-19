MSB'den Yunanistan'a net cevap: Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz

Yunanistan'ın mesnetsiz 'Pontus' iddialarına Ankara sessiz kalmadı. MSB'den yapılan açıklamada, "Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan, asılsız iddialarını dünya kamuoyunda dile getirerek Türkiye karşıtlığı yapmaya devam ediyor…

Asılsız Ermeni Soykırımı iddialarının ardından Pontus iddiaları da gündeme geldi. Yunanistan'da bugün, 'Sözde Pontus Olaylarının Yıldönümü' kapsamında düzenlenen bazı etkinliklere ve yapılan açıklamalara Ankara sessiz kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan tarafından sürdürülen Türkiye karşıtı kara propaganda net bir dille reddedildi.

“Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz.

“Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz”

Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz.

“Yunanistan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir”

Yunanistan geçmişe ait yüz kızartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu’yu istila ve işgal etmeye kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu’da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu’nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması’yla da tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.

“Gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar”

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar, beyhude bir gayretin içindedirler; bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar...”