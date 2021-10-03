MSB: Yunanistan'a sahada gerekli karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Ege, Akdeniz, Kıbrıs ve Karadeniz’de Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağına dikkat çekti.

Binbaşı Kara, “2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir.

"YUNANİSTAN, İMZASI BULUNAN ANLAŞMALARA UYMUYOR"

15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryum döneminde bile Yunanistan tarafından Ege Denizi’nde 56 hava ve deniz faaliyeti icra edilmiştir. Bu durum söz konusu ülkenin altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir.

"TÜRKİYE İLE ÖNCEDEN KOORDİNE ETMESİ GEREKİYOR"

Ayrıca Yunanistan’ın Nautical Geo adlı bilimsel araştırma gemisi için eylül ayında yaptığı NAVTEX ilanı Türk kıta sahanlığını kapsaması sebebi ile uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmesi gereken bir husustur. Yunanistan’ın bu hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulmuş, itiraz NAVTEX’imiz yayınlanmıştır” açıklamasında bulundu.

"YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI"

Yunanistan’ın hukuka aykırı girişimlerinin devam ettiğine ve bunlara misliyle karşılık verildiğine dikkat çeken Binbaşı Kara, şunları kaydetti:

“Son olarak Yunanistan 29 Eylül’de Pharmenion Tatbikatı’nın senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını gayri askeri statüdeki Sakız Adası’nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarına devam etmiştir. Yunanistan’ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır.





"SAHADA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan’ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye’ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan’ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.





"HAKLARIMIZDAN GERİ ADIM ATMAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Kara ve Hava Kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir; oldu bittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir.





"KOMŞULARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ SAMİMİ BİR TUTUM SERGİLENMESİ"

Komşumuzdan beklentimiz uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesidir.”