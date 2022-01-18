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- MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
MSB: Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- DHA
- 18.01.2022 - 10:15
- Güncelleme : 18.01.2022 - 11:09
Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı. 6 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütüne ait olduğu tespit edildi.
MSB AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.