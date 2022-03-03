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- MSB: Yunanistana yasa dışı geçmeye çalışan 8 kişiden 2 'si örgüt üyesi
MSB: Yunanistana yasa dışı geçmeye çalışan 8 kişiden 2 'si örgüt üyesi
ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. 8 kişiden birinin PKK birinin ise FETÖ örgüt üyesi olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 09:57
MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.