Petrol
92.11
0.99%
Euro
18.5187
1.02%
Dolar
18.5898
0.04%
Altın
989.65
0.34%
Borsa
3978
0.01%
Bitcoin
366.656
0.83%
BTXN Coin
10.60
3.81%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    MSB: Yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını açıkladı.
    • 25.10.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında her gün yeni başarılara imza atan Mehmetçik, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak kahraman Türk askeri, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

    "13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi"

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Van hudut hattında ise yapılan arama tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi." denildi.

    MSB: Yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı #1

    MSB: Yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı #2


    KDV iadelerinde kolaylık sağlandı
    Ekonomi

    KDV iadelerinde kolaylık sağlandı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti
    3. Sayfa

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

    Görüş Bildir