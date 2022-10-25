MSB: Yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Terörle mücadele kapsamında her gün yeni başarılara imza atan Mehmetçik, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak kahraman Türk askeri, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada, Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

"13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Van hudut hattında ise yapılan arama tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi." denildi.