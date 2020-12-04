MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, 17 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit düşmüştü.

Hain saldırının ardından operasyonlarını kararlılıkla sürdüren komandolar, bölgedeki teröristlere göz açtırmadı.

Saldırının ardından teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri hemen ateş altına alındı.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ateş destek vasıtalarının atışları sonucu 6 terörist öldürülürken, bölgeye İHA/SİHA ve destek unsurlarının sevk edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.

Kaçan teröristlerin yerleri tespit edilirken, ateş destek vasıtalarıyla bölgenin ateş altına alınmasının ardından 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı." denildi.