MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. yılını anıyor: Bir Destanın Adı

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zeytin Dalı Harekatı’nı "bir destanın adı" olarak nitelendirerek şu ifadelere yer verdi:

ZEYTİN DALI'NIN 7. YILDÖNÜMÜ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve masum bölge halkını korumak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 7. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz.

BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölge halkını terör örgütü üyelerinin zulmünden kurtarmak için 20 Ocak 2018 de "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu unsurlarının da katılımıyla bir yıl önce başlatılan harekat sonucu, 200'den fazla meskun mahalde kontrol, terör örgütü üyelerinden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

TÜRKİYE'YE 700'DEN FAZLA SALDIRI YAPILMIŞTI

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye'ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

ÇOCUKLARI KAÇIRIP SİLAH ALTINA ALDILAR

Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler'in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin'in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.