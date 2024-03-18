MSB'den 18 Mart mesajı: Şükranla anıyoruz! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AA

Bugün 18 Mart...

109 yıl önce bugün Çanakkale'de bir tarih yazıldı.

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden yıllar geçse de o kahramanlık ve fedakarlıklar bugün hala anılıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Saygı ve şükranla anıyoruz"

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)