Gazi Meclis'in açılışının 101’inci yılında MSB tarafından özel bir video hazırlandı. Videoda, Mehmetçik’in çocuklar ile olan görüntülerine yer verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta neşe ve minnetle kutlanmaya devam ediyor.

Gazi Meclis'in açılışının 101’inci yılında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan video, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşıldı.

Videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Yurt içinde ve yurt dışında, vatan için görev yapan kahraman Türk askerlerinin çocuklar ile yaşadıkları anlar da paylaşımda yerini aldı.

ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” sözlerine yer verilen paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çocukların asker üniforması giydiği görüntüler büyük beğeni topladı.

Görüntülerde son olarak çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret etti.

MSB PAYLAŞIMI

Yapılan paylaşıma, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” notu düşüldü.

MSB'den 23 Nisan'a özel paylaşım VİDEO

