MSB'den '29 Ekim' videosu

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla yurdun dört bir yanında kutlanıyor.

Sanat, spor ve siyaset camiasından pek çok isim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar yaparken, anlamlı bir video da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB'DEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Bakanlık, Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerine ve Mehmetçik'in katıldığı operasyonlara yer verildi.

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

"BİZ CUMHURİYET'İ BÖYLE KAZANDIK"

Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "Biz Cumhuriyet'i böyle kazandık. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." denildi.