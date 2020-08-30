Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C
    MSB’den 30 Ağustos videosu

    MSB’den 30 Ağustos videosu

    Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir video paylaştı.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 02:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB’den 30 Ağustos videosu

    Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşılan video ile birlikte şu fiadelere yer verildi:

    "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

    MSB’den 30 Ağustos videosu

    KARA, HAVA VE DENİZ UNSURLARININ EĞİTİM VE OPERASYONLARI

    Paylaşılan görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların, tank, savaş, kargo ve ikmal uçakları, savaş gemileri, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği eğitim ve operasyonlardan kesitler yer aldı.

    MSB’den 30 Ağustos videosu #1

    MSB’den 30 Ağustos videosu #2

    MSB’den 30 Ağustos videosu #3

    MSB’den 30 Ağustos videosu #4

    Görüş Bildir