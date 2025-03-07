Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerin ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere, bakanlık bünyesinde görev yapan tüm kadınlara kutlama mesajı gönderdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, bakanlıkta çeşitli görevlerde bulunan kadın personelin mesajlarına yer verildi:

"ZAFERE YÜRÜYEN MİLLETİMİZİN EN GÜR SESİSİNİZ"

Eserinle gururlan Türkiye’m. Onlar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar; en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Ve her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz.