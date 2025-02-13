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MSB'den acı haber: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

MSB'den acı haber: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu Suriye'nin kuzeyinde süren çatışmalarda bir askerimiz yaralanarak tedavi altına alındı. Ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.