MSB'den acı haber: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

Haber Merkezi
Suriye sınırında terör örgütüyle olan haklı mücadele sürüyor.
Kahraman askerimiz sınırdaki çatışmalarını sürdürürken acı haber, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
TACİZ ATEŞİNDE YARALANDI
Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, 7 Şubat 2025 tarihinde sınırda bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanıp, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAHRAMAN PİYADE ŞEHİT DÜŞTÜ
Kahraman çavuş Osman Oktay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit oldu.
Şehit Osman Oktay, yarın memleketi İzmir'in Gaziemir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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