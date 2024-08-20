Haber Merkezi
Kahraman Türk askeri, en zorlu koşullarda hayatta kalmak için birçok eğitim alıyor. Havada, karada ve denizde kahraman ordumuz, düşmana fırsat vermiyor.
Dünyanın sayılı ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri, mukavemet kabiliyetiyle düşman ordularının korkulu rüyası haline geldi.
AMFİBİ HAREKAT EĞİTİMİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Amfibi Kolordu Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde Amfibi Harekat Eğitimleri yapıldı.
MSB, eğitimin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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