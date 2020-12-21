MSB'den asker sevkleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yeni sevk tarihlerini güncelledi.

Miili Savunma Bakanlığı (MSB), asker sevk tarihleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada ertelenen sevklerin yeni tarihlerini duyurdu.

YENİ TARİHLER

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.



Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işlemi sadece deniz kuvvetleri komutanlığı ve jandarma genel komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsamaktadır.

23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik yoktur. Bu yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebileceklerdir."