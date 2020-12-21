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- MSB'den asker sevkleriyle ilgili açıklama
MSB'den asker sevkleriyle ilgili açıklama
- DHA
- 21.12.2020 - 13:37
- Güncelleme : 21.12.2020 - 14:08
Miili Savunma Bakanlığı (MSB), asker sevk tarihleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlık, yaptığı açıklamada ertelenen sevklerin yeni tarihlerini duyurdu.
YENİ TARİHLER
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.
Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işlemi sadece deniz kuvvetleri komutanlığı ve jandarma genel komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsamaktadır.
23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik yoktur. Bu yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebileceklerdir."