MSB'den askerin oy kullanmasına ilişkin açıklama: Vatandaşlık görevi... MSB'den yerel seçimlerde oy kullanan askerlere ilişkin, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel, vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkına sahiptir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Ardından gündeme ilişkin sorular yanıtlandı.

Bunlardan biri de yerel seçimlerde askerlerin oy kullanmasına Şırnak'ta tepki gösterilmesi oldu.

"Yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında hakkını yerine getirmektedir"

MSB kaynakları konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.”

Ne olmuştu?

Seçim günü vatandaşlar sandık başına giderken, güvenlik güçlerinin oy kullanması DEM Partilileri rahatsız etti.

Duruma tepki gösteren DEM Parti seçmenleri, askerlere hakaret emeye başladı.

“Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde sözlü saldırıda bulunanlar, taşkınlık çıkararak bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Güvenlik güçleri harekete geçerek, yaşadıkları bölgede oy kullanan askerlere saldıran şüphelileri tespit etti.

Polise mukavemet gösteren saldırganlar, tek tek gözaltına alındı.