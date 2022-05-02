Yerli, milli silah ve teçhizatlarla kamera karşısına geçen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı askerleri, ‘Biz görevdeyiz’ ve ‘Bayram al bayrağın altında güzel’ mesajları verdi.

Tüm yurtta Ramazan Bayramı coşku ile kutlanırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde yerli, milli silah ve teçhizatıyla çekilen bir video paylaştı.

Videoda, ülkenin varlığı, birliği ve bütünlüğü için her türlü zorlu koşullarda görev yapan Mehmetçik, ‘Bayram, al bayrağın gölgesinde güzel!” mesajını verdi.

‘Biz görevdeyiz!”

Farklı coğrafyalarda ülkesi için canlarını ortaya koyan askerler, ''Üstte mavi gök çökse, Altta yağız yer delinse, Can bedendeyse, Biz görevdeyiz!'' mesajıyla kararlılıklarını vurguladı.

MSB’den bayram paylaşımı: Bayram, al bayrağın altında güzel VİDEO

