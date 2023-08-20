MSB'den beğeni yağmuruna tutulan Deniz Kuvvetleri paylaşımı MSB'nin Deniz Kuvvetleri etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok!" ifadelerine yer verildi

AA & Ensonhaber

Türk ordusu hava, kara ve denizde, dosta güven, düşmana korku veren zindeliğini korumak amacıyla yaz kış demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaz eğitim ve tatbikatlarından yeni bir görsel daha paylaştı.

"Bizde yer ve zaman ayrımı yok!"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: