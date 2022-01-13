MSB'den Bülent Ersoy'un 'Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin inceleme

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine tekerlekli sandalyeyle gelen Bülent Ersoy, tüm dikkatleri üzerine topladı.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Havanın yağışlı olması nedeniyle Ersoy'a, bir subay tarafından şemsiye tutuldu.

MSB İNCELEME BAŞLATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise o görüntüler üzerine harekete geçti.

Bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlattı.