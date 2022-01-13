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    MSB'den Bülent Ersoy'un 'Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin inceleme

    MSB'den Bülent Ersoy'un 'Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin inceleme

    Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 12:05
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    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine tekerlekli sandalyeyle gelen Bülent Ersoy, tüm dikkatleri üzerine topladı.

    ASKER ŞEMSİYE TUTTU

    Havanın yağışlı olması nedeniyle Ersoy'a, bir subay tarafından şemsiye tutuldu.

    MSB İNCELEME BAŞLATTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise o görüntüler üzerine harekete geçti.

    Bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlattı.

    MSB den Bülent Ersoy un Anıtkabir ziyareti ne ilişkin inceleme #1

    MSB den Bülent Ersoy un Anıtkabir ziyareti ne ilişkin inceleme #2


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