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- MSB'den Bülent Ersoy'un 'Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin inceleme
MSB'den Bülent Ersoy'un 'Anıtkabir ziyareti'ne ilişkin inceleme
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 11:41
- Güncelleme : 13.01.2022 - 12:05
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine tekerlekli sandalyeyle gelen Bülent Ersoy, tüm dikkatleri üzerine topladı.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Havanın yağışlı olması nedeniyle Ersoy'a, bir subay tarafından şemsiye tutuldu.
MSB İNCELEME BAŞLATTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise o görüntüler üzerine harekete geçti.
Bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlattı.