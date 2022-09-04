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    MSB'den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • 04.09.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 12:32
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    MSB'den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    İHA'nın haberine göre; MSB, Davraz Dağı’na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı.

    Video ilgi gördü

    Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli komandoların katıldığı nefes kesen tırmanış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

    "Aziz şehitlerimizi bir kez daha ve minnetle yâd ediyoruz."

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

    "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası kapsamındadır; Isparta, Burdur Eğirdir garnizonunda gözlemleniyor ile "Şehitlere Dağı Tırmanışı" yaşanıyor.

    Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde ve 4 binden fazla arazi üzerinde tırmanması, bu zamana kadar dağın zirvesinde olduğu en yoğun yoğun. Aziz şehitlerimizi bir kez daha ve minnetle yâd ediyoruz."

    MSB'den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri


    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #1

    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #2

    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #3

    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #4

    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #5

    MSB den Büyük Taarruz paylaşımı: Nefes kesen tırmanışın görüntüleri #6


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