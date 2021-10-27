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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi yaptı

    Hulusi Akar, mevkidaşı ABD'li Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 23:20
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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi yaptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞECEK

    Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi yaptı #1

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi yaptı #2

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