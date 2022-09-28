Milli Savunma Bakanlığı, dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma araçları her geçen gün artıyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın ve MKE ile birlikte geliştirdiği 76/62 mm Milli Deniz Topu da onlardan biri

Geçtiğimiz Aralık ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle test atışı yapılan milli topun envantere alınma çalışmaları başlamıştı.

Dakikada 80 atış

MSB Twitter hesabından Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.

MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı VİDEO









Milli Deniz Topu’nun özellikleri



Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı yapabilir

Silah sistemi menzili standart 16 km artırılmış menzili 20 km’dir

Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm’dir

Namlu su soğutma sistemine sahiptir

Atım hızı max. 80 atım/dk dır

Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir

Silah sistemi 80 mühimmat kapasiteli döner cephaneliğe sahiptir

Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir

Radar Kesit alanı azaltılmıştır

Deniz Suyu ile soğutmaktadır