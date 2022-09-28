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- MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
- 28.09.2022 - 19:17
- Güncelleme : 28.09.2022 - 19:20
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma araçları her geçen gün artıyor.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın ve MKE ile birlikte geliştirdiği 76/62 mm Milli Deniz Topu da onlardan biri
Geçtiğimiz Aralık ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle test atışı yapılan milli topun envantere alınma çalışmaları başlamıştı.
Dakikada 80 atış
MSB Twitter hesabından Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı VİDEO
Milli Deniz Topu’nun özellikleri
Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı yapabilir
Silah sistemi menzili standart 16 km artırılmış menzili 20 km’dir
Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm’dir
Namlu su soğutma sistemine sahiptir
Atım hızı max. 80 atım/dk dır
Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir
Silah sistemi 80 mühimmat kapasiteli döner cephaneliğe sahiptir
Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir
Radar Kesit alanı azaltılmıştır
Deniz Suyu ile soğutmaktadır