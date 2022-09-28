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    MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
    • 28.09.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 19:20
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    MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma araçları her geçen gün artıyor.

    İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın ve MKE ile birlikte geliştirdiği 76/62 mm Milli Deniz Topu da onlardan biri

    Geçtiğimiz Aralık ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle test atışı yapılan milli topun envantere alınma çalışmaları başlamıştı.

    Dakikada 80 atış

    MSB Twitter hesabından Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

    Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.

    MSB'den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı VİDEO


    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #1

    Milli Deniz Topu’nun özellikleri

    Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı yapabilir
    Silah sistemi menzili standart 16 km artırılmış menzili 20 km’dir
    Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm’dir
    Namlu su soğutma sistemine sahiptir
    Atım hızı max. 80 atım/dk dır
    Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir
    Silah sistemi 80 mühimmat kapasiteli döner cephaneliğe sahiptir
    Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir
    Radar Kesit alanı azaltılmıştır
    Deniz Suyu ile soğutmaktadır

    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #2

    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #3

    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #4

    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #5

    MSB den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı #6


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