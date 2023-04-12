MSB’den ‘Deniz Harp Okulu Marşı'na sansür uygulandı’ iddialarına yanıt TCG Anadolu’nun teslim töreninde Deniz Harp Okulu Marşı'ndaki “Atatürk’ü izleyen yol” kısmına Milli Savunma Bakanlığı’nca sansür uygulandığı iddialarına yanıt geldi. MSB’den yapılan açıklamada, görüntülerin bakanlıkla bir ilgisinin olmadığı belirtildi ve “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz” denildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk savaş gemisi olan TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Kızılelma, Hürjet, Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının iniş ve kalkış yapabileceği gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle donanmanın hizmetine verildi.

Deniz Harp Okulu Marşı okundu

Dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek, yerlilik oranı yüzde 70 olan TCG Anadolu’yu Deniz Kurmay Albay Erhan Albayrak, ant içerek teslim aldı.

Konuşmalara geçilmeden hemen önce törene katılanlar, Deniz Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Birçok kanalda canlı yayınlanan töreni, Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

CHP'li Özel'in "Bakan Yardımcısı'nın talimatıyla kesildi" iddiası

Ancak bazı haber siteleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı TGC Anadolu videosunda Deniz Harp Okulu Marşı'nda yer alan “Atatürk’ü izleyen yol” sözlerinin yer almadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bir paylaşım yaparak, sözlerin talimatla kırpıldığını iddia etti.

Özel, “Şu Hulusi Akar'ın yaptırdığına bakın! Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi YouTube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşı’nın 'Atatürk'ü izleyen yol...' kısmı, Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş. Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!” ifadelerine yer verdi.

"Bakanlığımıza mal edilemez"

Marşa sansür uygulandığını savunanlara, Milli Savunma Bakanlığı’ndan cevap geldi.

“TCG Anadolu’nun teslim törenindeki görüntülere ilişkin açıklama” başlığı ile verilen cevapta şöyle denildi:

Gururumuz TCG Anadolu’nun hizmete girme töreni 10 Nisan 2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayınlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayınlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin, Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez!

"Milletimizin vicdanına havale ediyoruz"