MSB'den Denizkurdu-2021 tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan tatbikatla ilgili açıklama yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak Denizkurdu-2021 tatbikatı icra ediliyor.

25 Mayıs'ta başlayan ve yaklaşık 25 bin 500 personelin yer aldığı tatbikat, 6 Haziran'da sona erecek.

DENİZKURDU-2021 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikattan görüntülerin yanı sıra icra edilen görevler hakkında bilgi verildi.

"Denizkurdu-2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın ilk gününde kıyı birlikleri eğitimleri, deniz eğitimleri ve atışlar icra edildi." denildi.

EN ÜST SEVİYEDE İLETİŞİM

Jenerik senaryoya göre icra edilen tatbikat, Tatbikat Kontrol Merkezi'nden kontrol ediliyor. 150 civarında personel, jenerik senaryonun oynatılması için burada görev yapıyor.

Tatbikatta yer alan bütün unsurlarla gerçek zamanlı olarak iletişim teknik altyapısı en üst seviyede bulunuyor.

TATBİKATA KATILAN ASKERİ ARAÇLAR

Denizkurdu-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, "Yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2021 tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki Denizkurdu-2021 tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri katılıyor.

132 SUÜSTÜ GEMİSİ, 10 DENİZALTI, 14 İHA...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri tatbikata katılan birlikler arasında bulunuyor.

Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden toplamda 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı yer alıyor.