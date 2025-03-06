MSB'den dikkat çeken paylaşım: Biz Türk komandosuyuz

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Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasviyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.

MSB PAYLAŞTI

Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BİZ TÜRK KOMANDOSUYUZ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları. Biz Türk komandosuyuz" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE MESAJI VERİLDİ

Bu mesaj, kullanıcılar tarafından terör örgütünün Suriye'de silah bırakmaması halinde bölgedeki operasyonlara yönelik bir çağrı olarak algılandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.